ВИДЕО. Александр УСИК поиграл в CS2 после тренировки перед реваншем с Дюбуа

Александр Усик

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик активно готовится к реваншу с Даниэлем Дюбуа, тренируясь в Испании. Однако даже в перерывах между интенсивными тренировками он находит время для отдыха – например, за самой популярной шутер-игрой CS2.

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Видеоблог из тренировочного лагеря Усика появился на YouTube-канале DAZN Boxing. В конце ролика видно, как Усик вместе со своей командой посетил местный компьютерный клуб.

«Мы работаем на полную, а часам к четырем, может, заглянем немного пострелять в CS. Люблю играть за террористов», – сказал Усик.

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