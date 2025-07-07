Вассёр: Надежд на титул больше нет

После окончания первой половины сезона руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр признал – шансов на чемпионский титул в этом году у соперников McLaren не осталось.

Фредерик Вассёр: «Думаю, все понимают, что догнать McLaren в этом году будет крайне сложно. У них преимущество. На некоторых трассах в определенных условиях мы можем с ними бороться, но в целом они далеко впереди.

Даже если сейчас какая-то другая команда опередит McLaren и выиграет все оставшиеся гонки, я не уверен, что она станет чемпионом. Надежд на титул больше нет».

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