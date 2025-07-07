Срна: Шахтёр платит за игроков, покинувших клуб

Спортивный директор донецкого «Шахтёра» Дарио Срна выступил с жёсткой критикой в адрес Международной федерации футбола (ФИФА), заявив, что организация полностью проигнорировала потребности украинских клубов в условиях полномасштабной войны. В то же время Срна выразил благодарность Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за реальную помощь. Про это сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

«УЕФА действительно сделал много. Особенно президент Александер Чеферин — он показал, что готов помогать в трудные времена», — подчеркнул Срна. — «А вот ФИФА не сделала абсолютно ничего. Это организация, которая должна защищать клубы и игроков, опираясь на нормы закона. Но она просто отвернулась от нас».

Украинские клубы теряют миллионы из-за решений ФИФА

Дарио Срна также напомнил, что «Шахтёр» продолжает выплачивать огромные суммы по трансферам игроков, купленных до начала войны, несмотря на то, что многие из них уже покинули команду. Согласно правилам ФИФА (применение так называемого Annexe 7), иностранные футболисты получили право временно приостанавливать свои контракты с украинскими клубами из-за военных действий.

«Мы продолжаем платить за игроков, которых приобрели задолго до войны по высокой стоимости. Эти футболисты покинули клуб, воспользовавшись специальным военным правилом. Их контракты при этом не были заморожены. В результате мы потеряли таких игроков, как Тете и Манор Соломон. У них оставалось по одному-два года по контракту, а теперь они свободные агенты», — объяснил Срна.

Отсутствие компенсаций и правовой защиты

По словам директора «Шахтёра», такая ситуация ставит украинские клубы в неравное и уязвимое положение на трансферном рынке. Вместо того чтобы защищать интересы пострадавших клубов, ФИФА своим решением способствовала их финансовым потерям.

«Мы не просим невозможного — только справедливости. Украинский футбол нуждается в поддержке, а не в игнорировании», — добавил Срна.

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