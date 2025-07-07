Форвард сборной Мексики в финале Золотого кубка КОНКАКАФ почтил память погибшего нападающего Ливерпуля

В ночь с 6-го на 7-е июля состоялся финал Золотого кубка КОНКАКАФ, в котором Мексика одолела США со счетом 2:1.

Этот поединок запомнился не только из-за фиаско команды Маурисио Почеттино и десятого выигранного трофея "ацтеков" в этом турнире. Во время встречи достойным поступком отметился нападающий Рауль Хименес, который посвятил свой гол Диогу Жоте, недавно трагически погибшему в автокатастрофе.

Мексиканский форвард продемонстрировал футболку с именем португальца и отпраздновал забитый мяч в его стиле.

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Напомним, что Рауль Хименес и Диогу Жота играли вместе за "Вулверхэмптон" с 2018 по 2020 год.

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