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Футбол

Форвард сборной Мексики в финале Золотого кубка КОНКАКАФ почтил память погибшего нападающего Ливерпуля

Форвард сборной Мексики в финале Золотого кубка КОНКАКАФ почтил память погибшего нападающего Ливерпуля

    • В ночь с 6-го на 7-е июля состоялся финал Золотого кубка КОНКАКАФ, в котором Мексика одолела США со счетом 2:1.

    Этот поединок запомнился не только из-за фиаско команды Маурисио Почеттино и десятого выигранного трофея "ацтеков" в этом турнире. Во время встречи достойным поступком отметился нападающий Рауль Хименес, который посвятил свой гол Диогу Жоте, недавно трагически погибшему в автокатастрофе.

    Мексиканский форвард продемонстрировал футболку с именем португальца и отпраздновал забитый мяч в его стиле.

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    • Напомним, что Рауль Хименес и Диогу Жота играли вместе за "Вулверхэмптон" с 2018 по 2020 год.

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