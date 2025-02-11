Грозит до пяти лет лишения свободы. Защитник испанского гранда попал под обвинения

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Защитник испанского гранда попал под обвинения.

По информации источника, суд обвиняет защитника "Реала" Рауля Асенсио в вероятном распространении детской порнографии. Сообщается, что его запрос о закрытии дела был отклонен, и он остается под обвинением.

Рауль Асенсио и его друзья из молодёжной академии "Реала" сняли сексуальный акт с двумя девушками на Канарских островах без их согласия. Защитник получил видео и распространил его.

Позже обнаружилось, что одна из девочек была несовершеннолетней и теперь Асенсио грозит до пяти лет заключения.

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В этом сезоне Асенсио сыграл в 20-ти матчах за основу "Реала", в которых сделал одну голевую передачу и получил 3 жёлтых карточки.

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