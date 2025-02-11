Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора и Александр Усик

Известный британский супертяжеловес Дерек Чисора вспомнил украинского боксера Александра Усика в своих социальных сетях. Чисора опубликовал совместное фото с Усиком, после боя украинца в мае 2024 года с Тайсоном Фьюри.

«Привет, Александр», – подписал фото Дерек.

Усик победил Чисору в 2020 году единогласным решением судей. Это было второе сражение для Александра в хевивейте.

В последнем бою Чисора одержал зрелищную победу против шведского супертяжеловеса Отто Валлина.

ФОТО. Чисора обратился к Усику после зрелищной победы в Манчестере

sport.ua