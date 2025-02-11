Слухи: У Red Bull проблемы с двигателем 2026 года

В 2026 году Red Bull Racing перейдёт на собственные силовые установки, разработанные компанией Red Bull Powertrains совместно с Ford. В команде связывают с этим большие надежды и называют создание и производство двигателей крупнейшим проектом за последние двадцать лет.

Однако прессе удалось выяснить, что на данной стадии у проекта возникли проблемы. В свежем номере итальянского Autosprint со ссылкой на свои источники рассказывается, что стендовые испытания силовой установки показывают недостаток мощности. Однако проблема не только в этом – испытуемые образцы демонстрируют ещё и невысокую надёжность, и в команде это считают более серьёзной проблемой.

В распоряжении Red Bull остаётся год на решение возникших трудностей, однако недавний опыт Honda показывает, что на доведение гибридной силовой установки, построенной с нуля, до конкурентоспособного уровня необходимо несколько лет.

Если проблемы с моторами Red Bull Powertrains действительно существуют, то косвенно это можно будет понять во время предстоящего сезона по интенсивности нарастания слухов о переходе Макса Ферстаппена в другую команду.

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