Айо Комацу: С Нико мы провели идеальную гонку

Гонка в Шанхае принесла Haas F1 одно очко за 10-е место Нико Хюлкенберга…

Айо Комацу, руководитель команды: «Здорово заработать одно очко с Нико. Пилотирование, наше взаимодействие, пит-стоп – всё было сделано безупречно. Мы точно знали, как действовать, чтобы выйти на хорошую позицию и заработать это очко. Думаю, с Нико мы провели идеальную гонку.

С Кевином нам, к сожалению, не повезло в квалификации, он стартовал позади, и мы не смогли провести гонку так, как хотели. Китайский этап добавил нам уверенности, теперь мы с нетерпением ждем Майами».

Нико Хюлкенберг (10-й): «Я провёл безупречную гонку, команда контролировала ситуацию со своей стороны – в итоге мы заработали важное очко. У машины одной из команд первой пятерки возникли проблемы, благодаря этому мы получили это очко, иначе с ними невозможно бороться.

Нужно идеально провести квалификацию и гонку, чтобы бороться за очки на финише. Мы не могли добиться большего. Одно очко в нашей ситуации – это очень много!»

Кевин Магнуссен (16-й): «Сегодня просто не мой день. После неудачной квалификации я стартовал 17-м, так что сегодня пришлось рисковать. Мы пытались реализовать стратегию одного пит-стопа, но деградация шин Hard была слишком высокой. Когда я выехал на новом комплекте, случился прокол из-за инцидента с Юки – пришлось снова заезжать на пит-лейн.

Тем не менее, машина работает хорошо, у нас неплохой темп, это было видно и в пятничной квалификации, и в спринте».

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