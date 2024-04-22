Это позор для мира футбола: тер Стеген вспыхнул гневом после Эль Класико

Вратарь Барселоны Марк-Андре тер Стеген взбешен тем, что в Ла Лиге до сих пор не внедрена автоматическая система фиксации гола. По мнению немецкого голкипера, во вчерашнем Эль Класико эта система должна была засчитать гол Ламина Ямала в ворота Реала.

Слова тер Стегена цитирует инсайдер Фабрицио Романо. «Это позор для мира футбола. Почему нет автоматической системы фиксации гола? В этой индустрии крутится много денег, но их не хватает на самую важную вещь. Это просто позор», — сказал тер Стеген.

В середине первого тайма, при счете 1:1, Ямал ногой переправил мяч в ворота, но Андрей Лунин продемонстрировал молниеносную реакцию и спас Реал от гола. Из трансляционной камеры не было понятно, пересек ли мяч линию ворот полностью, поскольку украинец своим телом закрывал мяч.

В итоге Реал одержал зрелищную волевую победу со счетом 3:1 благодаря голам Винисиуса, Лукаса Васкеса и Джуда Беллингема.

Отметим, что против внедрения системы автоматической фиксации гола выступает президент Ла Лиги Хав’ер Тебас.

champion.com.ua