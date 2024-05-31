Андреа Стелла: Уверенность придаёт только работа

Андреа Стелла работает в McLaren с 2015 года, а в декабре 2022-го стал руководителем этой команды, и именно при нём она добилась впечатляющего прогресса.

В этом сезоне гонщики McLaren уже пять раз поднимались на подиум, в том числе Ландо Норрис выиграл Гран При Майами, а Оскар Пиастри финишировал вторым в Монако.

Стелла, как только вступил в должность, сразу начал интенсивные преобразования технического департамента команды, и уверенность, с какой она выступает в 2024 году, можно считать подтверждением правильности его подходов. Хотя при этом итальянский инженер старается оценивать ход сезона максимально реалистично, о чём он рассказал в интервью Speedcafe.

«Я ни в чём не уверен, и это не шутки, – подчеркнул Стелла. – Я лишь знаю, что если мы хотим остаться на этом уровне и повторять эти достижения, то должны повышать эффективность машины. Всем нам нужно, чтобы проекты, которыми мы занимаемся, сработали.

Руководители должны ставить перед людьми простые и понятные задачи, и у них должно быть всё необходимое для выполнения этих задач. Это единственное, что я знаю твёрдо. Есть ещё кое-что, но мне бы не хотелось раскрывать наш подход к делу».

Первая половина прошлого сезона складывалась для McLaren далеко не лучшим образом, и это было связано с тем, что машина MCL60 оказалась явно медленнее, чем надеялась команда. Но никакой паники не было, Стелла и его подчинённые спокойно трудились, выявляли слабые места шасси, старались их ликвидировать и в середине года представили комплекс технических новинок, который сразу позволил прибавить: в Австрии Норрис финишировал 4-м, а в Венгрии занял 2-е место.

После восьми этапов чемпионата 2024 года McLaren прочно занимает 3-ю строчку в Кубке конструкторов, уже набрав почти в два раза больше очков, чем Mercedes.

«…Что такое уверенность? Это же психологическое явление. Уверенность придаёт только работа, – продолжил Стелла. – В прошлом, когда я работал с нескольими чемпионами (в своё время в Ferrari он сотрудничал с Михаэлем Шумахером, Кими Райкконеном и Фернандо Алонсо), они, чтобы обрести уверенность, не обращались к психологам. Они обретали уверенность в процессе работы.

Их уверенность базировалась на понимании того, что никто из соперников не трудится так, как трудились они. И постепенно эта уверенность росла.

Так что лично я ни в чём не уверен. Я лишь знаю, что мы должны найти правильную траекторию движения вперёд, держаться её и верить, что добьёмся успеха, при этом не теряя собранности».

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