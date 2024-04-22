Прев’ю Першого Раунду ПЛЕЙ-ОФ НБА 2024. Оклахома Тандер — Нью-Орлеан Пеліканс

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Тандер (1 місце) — Пеліканс (8 місце)

Сезонна серія 2:1 на користь Тандер

Заключна серія прев'ю Першого раунду! В якій зустрінуться дві молоді, перспективні команди, яким належатиме майбутнє Ліги!

Ще до початку серії стало відомо, що як мінімум її початок пропустить Зайон Вільямсон через травму ноги, яку він зазнав в поєдинку плей-ін проти Лейкерс.

Але я все ще маю надію на те, що йому вдасться відновитись хоча б під кінець серії. З надією на те, що партнери зачеплять без нього хоча б 1, а в ідеалі 2 матчі для того, щоб виграти такий потрібний час для відновлення.

Банально, але я хочу побачити дебют Зайон в плей-оф вже цього року. Тож не виключаю, що форвард Пелс може появитись на паркеті навіть з до кінця незалікованим ушкодженням, граючи через біль.

Прогноз : прохід Тандер 4:2

Оклахома, за підсумками сезону, стала наймолодшим колективом в історії, що фінішував посівом №1. Середній вік гравців Тандер становить 23.9 років. Також вони продовжили 7ми річну традицію Західної Конференції, коли нового сезону — перемогу в регулярці здобуває новий колектив.

Молодий, приємний оку колектив. Їх часто порівнюють з Оклахомою часів Дюрента, Хардена та Вестбрука. А ось особисто мені, вони чомусь нагадують Маямі Хіт з Леброном Джеймсом, Двейном Вейдом та Крісом Бошем. Хто є хто, я гадаю, визначити буде легко.

І я зараз не намагаюсь сказати, що перед нами Маямі, а Лізі кришка. Втім, Шей і справді демонструє гру рівня одного з найкращих гравців Ліги. І є легітимним претендентом на звання МВП. Джей Даб звісно ще не дотягує до статусу Вейда, проте, володіє подібними навичками та стилем гри, що й легенда Маямі. Ну а Чет, за рахунок власної антропометрії, баскетбольних навичок, та поки що опції №3 в команді, нагадує мені саме Боша.

Оклахомі не слід затягувати цю серію. При першій-ліпшій можливості, їм варто "закривати" Пеліканс і рухатись далі, оскільки НОП, на мою думку, мають потенціал як мінімум ускладнити життя Оклахомі, за рахунок своїх розмірів та масивності, а як максимум — взагалі їх пройти. Але для цього мають скластись одразу декілька пазлів.

Фактори серії :

📍 Здоров'я Зайона. Так-так, вчергове, на розвиток сценарію серії впливає здоров'я того чи іншого гравця. Аналізувати Сезонну серію не хочеться. Оскільки Пеліканс так і не зіграли проти Оклахоми в повному складі жодного матчу. Але зазначу, що один поєдинок вони таки провели без Зайона. В ньому набрали 83 очки, програвши з різницею у -24.

Відповідно, Оклахомі потрібно душити, чавити, робити все, що буде в їх силах для того, щоб якнайшвидше обіграти Пеліканс. Поки буде відсутній Зайон, або поки він не буде готовий на всі 100%. Тож в якійсь мірі, мабуть, логічнішим був би прогноз "прохід Тайндер 4:1 або 4:0".

Тому для Пеліканс критично важливо зачепитись мінімум за 1 матч. Сподіватимуться вони на трьохочковий кидок. На матч, в якому вони перекидають опонента. Тим паче, що Оклахома за показником оборони проти трьохи, а саме кількістю викинутих кидків з-за дуги опонентами — посідає 26 місце, дозволяючи 37.2 кидків в середньому за гру.

З поверненням Зайона, Оклахомі буде дуже важко стримати Вільямсона. У них нема гравця з відповідними розмірами, навичками, який зміг би втримати Зайона від проривів під кільце, де він зміг би набирати легкі очки. Практично 97% своїх кидків Зайон виконує тільки з фарби та зони обмеження під кільцем. В цьому аспекті він поступається тільки Яннісу, за кількістю виконаних кидків. Влучаючи 67.4% з них.

📍 Оборона Пеліканс. Очевидно, що зупинити Шея, та всю атакувальну потугу Тандера, "пеліканам" буде важко, якщо взагалі можливо. У них є Герберт Джонс, який цьогоріч, гарантовано потрапить в якусь з Оборонних Збірних НБА. Але на цьому все. Жодний інший гравець з основної п'ятірки Пеліканс, чи то не хоче, чи то не може оборонятись. Не знаю що більше.

Саме тому ми могли часто бачити від Віллі Гріна, як ротації піддавались чи не всі гравці основи водночас. Для прикладу, в вирішальній чверті, вирішального матчу проти Лейкерс, найбільше хвилин зіграв Трей Мерфі. Де багато грав Ларрі Ненс, який, на відміну від Валанчунаса, може хоча б якось та й відзахищатись.

Особливо акцент робитиметься на обороні саме фарби. Оскільки Шей, серед гардів, є лідером серед кидків з зони 10 та менше футів від кільця — 8.7 спроб в середньому за гру. При цьому влучаючи 62.4% цих кидків. Також Шей посідає 4 сходинку в Лізі за кількістю виконаних штрафних в середньому за гру — також 8.7 спроб в середньому за гру, 87.4% влучань.

Раніше я згадував, що Оклахома дозволяє багато кидків з-за дуги. Пеліканс у цьому компоненті ще гірше — вони 29 в Лізі. Але, на відміну від Оклахоми, їх оборона друга краща в Лізі — 34.9%.

pics from : nba.com

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