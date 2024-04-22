Конор МАКГРЕГОР – о победе Гарсии над Хейни: «Этот парень невероятен»

Getty Images/Global Images Ukraine. Конор Макгрегор

Легенда UFC Конор Макгрегор восхищен Райаном Гарсиею. Своими эмоциями от боя между Райаном и Девином Хейни ирландец поделился в социальных сетях.

«Хвала Иисусу! А вы, неудачники, держитесь подальше. Потрясающий бой двух чемпионов. Некоторые просто рождены, чтобы драться! А некоторые – нет. Поздравляю Гарсию. Сегодня твой вечер. После его поединка с Джервонтой Дэвисом я понял, что этот парень невероятен. Даже когда проигрывает.

Дай Бог здоровья этим мужчинам и их командам в этом сумасшедшем мире. Победа или поражение… Они не делают человека лучше и не ломают его. Настоящие бойцы это знают. Теперь он один из них. Оставайся сильным, парень, верь в Бога и будь стойким. Продолжай в том же духе, и удачи тебе, братан», – написал Конор.

Гарсия одолел Хейни решением судей.

sport.ua