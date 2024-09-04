Getty Images/Global Images Ukraine. Майрис Бриедис

Бывший чемпион мира в крузервейте Майрис Бриедис поделился мнением относительно предстоящего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Я думаю, что Усик снова победит Тайсона, хотя первый бой был действительно равным. Усик показал стойкость и терпение, ему было тяжело. Усик перенес несколько стоячих нокдаунов и всем доказал, что умеет прекрасно держать удар. Александр показал всем свои самые сильные качества – терпение, характер и знания», – сказал Бриедис.

Ранее сообщалось, что Бриедис объявил о завершении карьеры. В январе 2018 года Майрис дал один из самых конкурентных боев в карьере Усика.

sport.ua