Новый Майк Тайсон: «Когда Усик завершит карьеру, то я не вижу...»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мозес Итаума

Молодой британский проспект Мозес Итаума, которого сейчас называют новым Майком Тайсоном, высказался о будущем хевивейта.

«Не поймите меня неправильно, сейчас есть много замечательных супертяжей, но когда Усик, Джошуа, Фьюри завершат карьеру, то я не вижу в супертяжелом весе талантливых боксеров. Дюбуа классный боксер, но когда я с ним встречусь это будет совсем другое дело», – сказал Итаума.

Ранее чемпион мира в хевивейте по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик назвал супертяжа, который будет доминировать в будущем. Александр выделил британского топ-проспекта Мозеса Итауму, который на профи-ринге выиграл 10 боев, 8 из которых закончил досрочно

sport.ua