Херберт: Проблемы с мотором упростят решение Максу

Контракт Макса Ферстаппена с Red Bull Racing действует до конца 2028 года. Четырёхкратный чемпион мира неоднократно говорил, что собирается его доработать, но бывший гонщик Формулы 1 Джонни Херберт полагает, что Макс уйдёт из команды, если в 2026 году силовая установка совместной разработки Red Bull Powertrains и Ford окажется неконкурентоспособной.

Джонни Херберт: «Ходят слухи, что у Red Bull с силовой установкой складывается всё сложнее, чем они ожидали, и всё не так позитивно. Если с силовой установкой всё действительно идёт не по плану, то это упростит принятие решения, особенно если знать, что конкурентоспособная силовая установка и Эдриан Ньюи есть у Aston Martin.

В таком случае у Ферстаппена будут все причины сменить команду. Макс не глупый человек и хочет выступать там, где у него лучшие шансы на победы в гонках и на титул. Если двигатель не получится, и появится возможность перейти в Aston Martin, я буду шокирован, если Макс не воспользуется моментом. Он знает, что эта команда вместе с Эдрианом и моторами Honda потенциальное место, где он должен быть.

Вы бы отказались от такой возможности просто для того, чтобы остаться в команде, в которой вам было хорошо последние несколько лет? В случае с гонщиками такой подход не работает, особенно в случае с Максом. Он хочет побеждать.

Кристиан Хорнер неоднократно говорил, что Макс никуда не уйдёт. Я знаю, что у него контракт до 2028 года, но контракты ничего не значат, если нет результатов. Я знаю, что в контрактах чемпионов прописаны условия, связанные с результатами команды».

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