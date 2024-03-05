Гонщики Haas любят трассу в Джидде за высокие скорости

На первом этапе сезона Haas F1 не повезло, её гонщики не смогли заработать очки, однако поводы для определённого оптимизма у американской команды есть.

В Бахрейне Нико Хюлкенберг вышел в финал квалификации, вот только не сумел реализовать преимущество, которое давал старт из первой десятки, и стал одним из участником инцидента на первом круге гонки. После чего делал всё, чтобы отыграться, но финишировал только 16-м. Кевин Магнуссен занял 12-е место, однако на дистанции Гран При оба вполне могли вести борьбу с непосредственными соперниками, и при этом новая машина была способна на неплохой темп и гораздо лучше взаимодействовала с резиной, чем прошлогодняя VF-23.

Всем этим команда постарается в полной мере воспользоваться в Саудовской Аравии. В двух предыдущих гонках, проходивших на трассе в Джидде, Магнуссену удавалось заработать очки: в 2022-м он финишировал 9-м, в прошлом году – 10-м.

Кевин Магнуссен: «Трасса в Джидде мне очень нравится, тем более что в прошлом году мы финишировали в призовой десятке. Пилотирование там доставляет огромное удовольствие, ты испытываешь потрясающие эмоции, поскольку там очень высокие скорости, а каждый поворот мы проходим вплотную к барьерам.

В течение года на этом городском кольце гонки не проводятся, поэтому по ходу уик-энда состояние покрытия значительно меняется, к тому же гонка проходит вечером, а некоторые сессии проводятся днём. Все эти факторы необходимо учитывать, точно так же, как в Бахрейне или Сингапуре.

До 2022-го я никогда там не гонялся, даже на симуляторе, и в том году меня пригласили в команду в последний момент, поэтому я полетел в Бахрейн, не успев поработать на симуляторе. Тогда мне пришлось всё осваивать буквально на ходу – я уже очень давно не изучал трассы в таком режиме, наверное, со времён картинга. Знакомиться с трассой в Джидде подобным образом казалось настоящим безумием!»

Нико Хюлкенберг: «Городская трасса в Джидде очень интересная, очень скоростная и сложная, но мне она нравится. Вообще этот город в целом привлекает своей оживлённой атмосферой, и у меня остались хорошие воспоминания об этой трассе, где я пока провёл две гонки.

Мне кажется, я отлично подготовился и к своему третьему Гран При Саудовской Аравии, и будем надеяться, что на этот раз мне удастся заработать очки».

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