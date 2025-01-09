Дэвид Култхард: Мы живём в «эру Ферстаппена»

Дэвид Култхард завершил карьеру гонщика Формулы 1 в 2008-м, но продолжает сотрудничество с компанией Red Bull в роли посла бренда и активно её продвигает. В эфире Viaplay шотландец заявил, что по его мнению мы живём в «эру Ферстаппена»

Дэвид Култхард: «Макс выступает исключительно хорошо, чего мы и ждём от спортсменов и спортсменок такого уровня. Неважно, Формула 1 это, футбол или теннис, по-настоящему выдающиеся спортсмены побеждают снова и снова.

Многие могут одержать одну победу на турнире Большого шлема или одну победу на Гран При, но именно умение преодолевать трудности сделало эту эпоху эрой Макса Ферстаппена в Формуле 1».

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