Боб Арум поругался с чемпионом мира. Известна реакция WBO

Getty Images/Global Images Ukraine. Теофимо Лопес

Чемпион мира по версии WBO Теофимо Лопес (21–1, 13 КО) продолжает конфликтовать с промоутерской компанией Top Rank и ее руководителем Бобом Арумом.

Боксер недоволен финансовыми условиями своего контракта и гонорарами последних поединков. Лопес собирается покинуть Top Rank, однако Арум требует доработать до завершения текущего соглашения. Пока промоутер ищет следующих соперников для Теофимо, боксер продолжает отказываться от всех предложенных вариантов.

Последний раз Теофимо появлялся в ринге еще в июне прошлого года и непонятно, когда состоится следующий бой. Всемирная боксерская организация (WBO) решила отреагировать на этот конфликт.

15 февраля в Манчестере (Англия) в ринге сойдутся британец Джек Кэттерролл (30–1, 13 КО) и американец Арнольд Барбоса (31–0, 11 КО). Победитель этого поединка станет временным чемпионом WBO, а потом проведет бой с Теофимо Лопесом за полноценный титул.

sport.ua