«Его соперник развозил пиццу». Бывший чемпион UFC недовлен Джейком Полом

Getty Images/Global Images Ukraine. Деметриус Джонсон

Американский боец смешанных боевых искусств Деметриус Джонсон (25–4) недоволен тем, как блогер Джейк Пол подбирает себе соперников.

«Что ты делаешь, когда дерешься с парнями, которых находишь на улице? Как я уже говорил, Пол дрался с Андре Августом, а этот парень развозил пиццу.

Найди кого-нибудь в возрасте 25-26 лет, кто будет заниматься в зале, кто будет работать, кто будет голоден. Подставь себя под огонь. Выступай против соперников самого высокого уровня, чтобы укрепить свой авторитет.

Дамы и господа, есть разница между профессиональным боксером, профессиональным спортсменом и любителем. Он дерется со всякими рандомными парнями, но ведь раньше он дрался против профессиональных спортсменов. Теперь против Андре Августа, Райана Бурланда, против баскетболиста, с которым он дрался в начале – это не профессиональные бои», – сказал бывший чемпион UFC в легчайшем весе.

Джейк Пол победил 35-летнего Райана Бурланда в первом раунде.

sport.ua