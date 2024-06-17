Не только Ломаченко. У Джервонты два варианта на следующий большой бой

Getty Images/Global Images Ukraine. Джервонта Дэвис

По информации ESPN, у боксера легкого веса Джервонты Дэвиса после победы над Франком Мартином два реальных варианта соперника на следующий бой.

Это Василий Ломаченко, который владеет титулом IBF, и Шакур Стивенсон, у которого пояс WBC.

Если Стивенсон 6 июля победит Артема Арутюняна, то возможен старт переговоров о поединке Джервонты и Шакура в конце года. Для американского рынка это будет более интересный бой, чем с участием Ломаченко.

Сообщается, что Стивенсон после поединка с Арутюняном останется без промоутера и будет вести переговоры сам, что может облегчить подписание контракта.

Джервонта раздавил Мартина. Теперь Ломаченко и Шакур?

sport.ua