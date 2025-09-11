Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик сделал прогноз на бой между мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Теренсом Кроуфордом.

«Я считаю, что Теренс победит. Теренс работает в обеих стойках. Он очень умный боксер, умный человек.

Канело – большой, сильный и хороший боксер, но я говорю, что Теренс выиграет этот бой», – отметил Усик.

Ранее суперзвездный мексиканский боксер Сауль Канело Альварес, чемпион мира во втором среднем весе по версиям WBC, WBA и WBO, назвал своих любимых боксеров.

