Ф3: Фредди Слейтер подписал контракт с Trident

Команда Trident, выступающая в Формуле 3, объявила имя первого гонщика на сезон 2026 года. Контракт подписан с 17-летним британцем Фредди Слейтером.

В прошедшем сезоне Слейтер провёл два этапа в Формуле 3 в составе AIX Racing – в Бахрейне и Спа. Лучшим результатом Фредди стало второе место в субботнем спринте на трассе Сахир.

Фредди Слейтер: «Я очень рад началу нового пути вместе с новой для меня командой. В последние годы Trident добилась огромных успехов, поэтому я очень благодарен за возможность присоединиться к ним. Надеюсь, мы вместе проведём хороший сезон».

