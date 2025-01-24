Боттас поднялся на подиум по итогам велогонки в Аделаиде

Валттери Боттас поднялся на подиум по итогам гравийной велогонки RADL GRVL, которую сам вместе с Тиффани Кромвелл, своей подругой и профессиональной велосипедисткой, организовал в окрестностях австралийского города Аделаида.

Дистанцию в 112 км он преодолел за 3 часа 32 минуты и 16 секунд, показав 3-й результат в свой возрастной группе и 49-й в абсолютном зачёте.

«Это было так весело! – прокомментировал Валттери. – Но кто настоящий герой, так это Тиффани Кромвелл, которая победила в профессиональном женском разряде. А я поднялся на подиум среди мужчин в возрасте от 30 до 39 лет.

Первая гравийная гонка 2025 года состоялась! Огромное спасибо всем, кто участвовал и помогал её организовать, ведь за этим стоит упорный труд многих людей, в том числе волонтёров. Все молодцы!»

Можно добавить, что Валттери на вопрос о том, что он считает лучшим моментом подобных соревнований, честно признался, что самое приятное – это холодное пиво после финиша.

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