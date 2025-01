ОФИЦИАЛЬНО. Турки Аль-Шейх анонсировал бой на стадионе Тоттенхэма

by

Getty Images/Global Images Ukraine. Турки Аль-Шейх

Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх официально объявил о первом в истории турнире от журнала The Ring.

Вечер бокса состоится 26 апреля на футбольном стадионе Tottenham Hotspur Stadium в английском Лондоне. Предстоящее шоу получило название Fatal Fury: City of The Wolves.

Главным событием станет бой в среднем весе (до 72,6 кг) – на ринге встретятся британец Крис Юбенк (34–3, 25 КО) и его соотечественник Конор Бенн (23–0, 14 КО).

«Журнал Ring с радостью объявляет о своем первом боксерском турнире под названием Fatal Fury: City of the Wolves, который состоится в сотрудничестве с SNK Games. Билеты будут доступны фанатам, которые оформят предварительный заказ видеоигры раньше всех остальных. Fatal Fury: City of Wolves доступна для предзаказа в магазинах PlayStation и Xbox», – написал Аль-Шейх в социальных сетях.

