Джаз с Михайлюком разгромно уступили Рокетс в регулярном чемпионате НБА

Украинец дважды бросил из-за дуги и одна попытка стала успешной

В ночь на 3 апреля состоялись девять матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Юта Джаз потерпела разгромное поражение от Хьюстон Рокетс — 105:143. Украинский защитник Джаз Святослав Михайлюк провел на площадке более 15 минут, оформив один точный бросок из-за дуги, два ассиста, один перехват и допустив три потери.

НБА. Регулярный чемпионат

Вашингтон Уизардз — Сакраменто Кингз — 116:111 (26:26, 29:26, 36:25, 25:34)

Индиана Пэйсерз — Шарлотт Хорнетс — 119:105 (32:25, 21:20, 34:28, 32:32)

Кливленд Кавальерс — Нью-Йорк Никс — 124:105 (28:34, 25:26, 38:25, 33:20)

Бостон Селтикс — Майами Хит — 103:124 (22:29, 23:30, 36:32, 22:33)

Хьюстон Рокетс — Юта Джаз — 143:105 (33:26, 37:20, 32:29, 41:30)

Даллас Маверикс — Атланта Хокс — 120:118 (32:34, 35:38, 34:24, 19:22)

Денвер Наггетс — Сан-Антонио Сперс — 106:113 (21:33, 33:33, 31:22, 21:25)

Оклахома-Сити Тандер — Детройт Пистонс — 119:103 (41:27, 24:32, 32:22, 22:22)

Лос-Анджелес Клипперс — Нью-Орлеан Пеликанс — 114:98 (22:16, 37:31, 24:25, 31:26)

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