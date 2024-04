Михайлюк: Я взял то, что мне дала игра

Украинец повторил личный рекорд результативности в НБА за карьеру

Украинский защитник Бостон Селтикс Святослав Михайлюк прокомментировал матч против Вашингтон Уизардс в последний игровой день регулярного чемпионата НБА.

«Мы знали, что у нас будет возможность отыграть много минут. Все пришли подготовленными, все были рады выйти на площадку и получить больше игрового времени, и все хотели победить, завершить регулярный сезон на правильной ноте и начать готовиться к плей-офф».

«Главный тренер Джо Мазулла много раз упоминал в течение сезона, что некоторые игроки основы получат отдых. Это заставляет быть внимательным, нужно быть готовым в любой момент ко всему, что произойдет. Мы понимаем, что являемся одной из лучших команд в лиге и перед нами действительно большие цели. Поэтому лично для меня, чтобы помочь команде победить, нужно всегда быть готовым».

26-летний украинец вышел в стартовой пятерке Селтикс против Уизардс, провел на паркете 37 минут и набрал 26 очков, тем самым повторив собственный карьерный рекорд. 18 из своих 26 очков Святослав набрал трехочковыми бросками, реализовав шесть из восьми попыток (рекорд карьеры). Вдобавок к этому украинец выполнил 5 подборов, отдал 5 передач, совершил один блок-шот.

Отметим, что для Михайлюка этот матч стал шестым подряд, в котором он набирал очки, и вторым подряд, где он вышел с первых минут. В среднем в нынешнем сезоне Святослав проводит на площадке по 10 минут, набирает по 4 очка, выполняет 1,2 подбора и 0,9 передач за игру.

Бостон досрочно выиграл Восточную конференцию, одержав победы в 64 матчах из 82-х. Команда Михайлюка ожидает своего соперника, который определится по итогам матчей плей-ин НБА.

Svi with the touch-pass to Payton and then goes full-sprint into an alley-oop slam. Honestly one of the coolest dunks of the Celtics' season @Sviat_10 pic.twitter.com/pNyLGJIHqz

— Taylor Snow (@taylorcsnow) April 14, 2024