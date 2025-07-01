НХЛ. Большие контракты Флориды и Эдмонтона, Вегас получил топ-форварда

Getty Images/Global Images Ukraine. Брэд Маршан

Сегодня вечером в НХЛ откроется рынок свободных агентов, а большинство клубов успели договориться со своими лидерами о новых контрактах, в том числе это сделал действующий чемпион Флорида.

– Флорида подписала новый контракт с ведущим защитником Аароном Экбладом. Договор рассчитан на 8 лет.

Игрок, который помог команде завоевать два Кубка Стэнли, мог стать свободным агентом. В прошлом сезоне Экблад набрал 33 очка в регулярне и 13 пунктов в плей-офф.

– Флорида согласовала контракт на шесть лет с форвардом Брэдом Маршаном. Игрок в финальной серии Кубка Стэнли забросил 6 шайб и стал одним из лидеров Пантер после обмена из Бостона.

– Вегас заполучил топового форварда, который мог стать свободным агентом. Клуб выменял у Торонто права на форварда Митча Марнера и подписал с ним контракт на 8 лет.

Марнер в прошлом сезоне набрал 102 очка.

– Детройт продлил контракт форварда Патрика Кэйна. В прошлом сезоне один из лучших американских хоккеистов в истории Лиги набрал 59 очков в 72 матчах и заявил, что хотел бы отыграть 1500 матчей (сейчас 1302).

– Эдмонтон договорился о новом контракте с ведущим защитником Эваном Бушаром. Игрок получил соглашение на 4 года и 42 миллиона.

Бушар в прошлом сезоне набрал 67 очков в 82 матчах и помог Ойлерз второй сезон кряду выйти в финал Кубка Стэнли, где команда снова уступила Флориде.

Кроме того, Эдмонтон продлил контракт на один год с форвардом Каспери Капаненом.

sport.ua