Уимблдон. Юлия Стародубцева против Франчески Джонс в первом круге: анонс матча

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева начинает выступление на турнире в Великобритании. Матч против британки Франчески Джонс пройдет третьим запуском на Корте №17 (начало ориентировочно в 16:30 по киевскому времени).



Дата рождения: 17/02/2000 (25 лет)

Место рождения: Новая Каховка, Украина

Рост:

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 67 (09/06/2025)

Побед/Поражений за карьеру (на 01/07/2025): 127/86

Призовые за карьеру: $1,166,493



Дата рождения: 19/09/2000 (24 года)

Место рождения: Брэдфорд, Великобритания

Рост: 173 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 113 (19/05/2025)

Побед/Поражений за карьеру (на 01/07/2025): 228/126

Призовые за карьеру: $740,895

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H2H: 0-1

2024 | Сан-Луис-Потоси (WTA 125) | грунт | R1 | Джонс 7:5, 6:4

История на турнире

Юлия Стародубцева – 4/1 | Стародубцева во второй раз играет на Уимблдоне. В прошлом году она стартовала с квалификации и дошла до второго круга основной сетки.

Франческа Джонс – 0/4 | Джонс дважды играла в квалификации домашнего “мэйджора” и дважды – в основной сетке.

Выступления на траве (на 01/07/2025):

Юлия Стародубцева – 7/6 (2/4 в этом году)

Франческа Джонс – 4/12 (2/3 в этом году)

Выступления в сезоне 2025 (без учета Уимблдона)

Юлия Стародубцева – 14/21

Grand Slam – 4/3 | Australian Open – R1, Roland Garros – R3

WTA 1000 – 7/5 | Доха – QR1, Индиан-Уэллс – QR1, Майами – R1, Мадрид – R4, Рим – QR1

WTA 500 – 5/8 | Абу-Даби – R1, Мерида – R1, Штутгарт – QR1, Бад-Гомбург – FQR

WTA 250 – 1/4 | Окленд – R1, Сингапур – R1, Ноттингем – R1

WTA 125 – 0/3 | Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан – R1, Париж – R1, Илкли – R1

ITF WTT – 0/1 | Сарагоса – R1

Франческа Джонс – 26/11

Grand Slam – 3/2 | Australian Open – QR2, Ролан Гаррос – QRF

WTA 1000 – 2/1 | Мадрид – R1, Рим – R3

WTA 500 – 3/2 | Мерида – R2, Лондон – R1

WTA 250 – 4/4 | Клуж-Напока – R1, Богота – R1, Ноттингем – R2, Истборн – R2

WTA 125 – 4/2 | Канкун – 1/2, Оэйраш – R2

ITF – 10/0 | Вакария – ТИТУЛ, Прага – ТИТУЛ

Последние 5 матчей:

Юлия Стародубцева – П, В, П, П, В

Франческа Джонс – П, В, П, В, П

Национальный фактор:

Юлия Стародубцева – 2/3 | Стародубцева в прошлом году четыре раза играла с британскими теннисистка и одержала две победы.

Франческа Джонс – 4/7 | Джонс в этом сезоне четыре раза играла с представительницами Украины в этом сезоне и потерпела три поражения подряд.

• Юлия Стародубцева сыграет 29-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 12 побед (43%).

• Франческа Джонс проведет 27-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 10 побед (39%).

• Юлия Стародубцева сыграет 10-й матч в основной сетке на турнире Grand Slam. На ее счету 3 победы (33%).

• Франческа Джонс проведет 4-й матч в основной сетке на турнире Grand Slam и будет бороться за первую победу.

Ситуация перед матчем:

Редкий случай для Юлии Стародубцевой, когда она зашла в основу “мэйджора” без квалификации и отыграв три травяные недели перед Уимблдоном. Не сказать, что это были успешные турниры, но пару побед украинка в свой актив записала и матчевую практику собрала неплохую. Франческа Джонс также сыграла три турнира перед домашним “мэйджором” и также одержала две победы. Можно сказать, что по уровню игрового тонуса на траве теннисистки находятся в равных условиях.

Что касается стиля игры, то тут безусловно Юлия Стародубцева чувствует себя более уверенно и будет фаворитом этого поединка. Украинка играет в более атакующий теннис и будет иметь преимущество на этом покрытии. На стороне Джонс будет публика, все же она играет дома, но учитывая, что корт на котором будет проходить этот поединок, вполне вероятно, что этот фактор не будет иметь решающего значения. Еще один важный момент: у Юлии Стародубцевой уже есть победы в основе “мэйджора” и в том числе на Уимблдоне, тогда как Джонс все еще борется за свою первую победу на этом уровне и Уимблдон с его быстрым и специфическим покрытием – не самое лучшее для этого место в ее случае.

Победительница этого матча получит 99 000 фунтов стерлингов призовых и 50 рейтинговых очков. Проигравшая – 66 000 фунтов стерлингов призовых и 10 рейтинговых очков.

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