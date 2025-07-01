Грэм Лоудон: Все понимают, в чём наша миссия

Cadillac F1, новая команда Формулы 1, готовится к дебюту в чемпионате мира, запланированному на 2026 год, при этом в американском штате Индиана всё ещё продолжается строительство главной базы команды, но в британском Сильверстоуне вспомогательная база уже создана.

Располагается она в основном в арендованных помещениях в индустриальном парке Сильверстоуна, и Грэм Лоудон, руководитель команды, впервые пригласил туда прессу и рассказал о работе Cadillac F1 на этой стадии проекта.

«Создание команды начинается с подбора людей, – цитирует его издание Racer. – Поэтому я составил список ключевых специалистов, которых надо было пригласить на работу очень быстро. Можно сказать, с этого всё и началось…

Но когда вы приглашаете этих людей, вам приходится постоянно поддерживать своего рода баланс, обеспечивая их всем необходимым. Нет смысла нанимать 400 человек, если у вас нет IT-департамента, который бы ими занимался. И нет смысла их нанимать, если у вас недостаточно помещений.

А теперь нам надо ещё больше помещений, потому что те здания, которые мы приобрели, на 12 месяцев превратятся в строительную площадку. В общем, приходится балансировать, но всё начинается с людей – прежде всего нужно найти хороших специалистов…»

Теперь в штате новой команды уже примерно четыре сотни людей, примерно 10 тысяч деталей будущих машин уже готовы, в том числе создано первое шасси, которое успешно прошло обязательные краш-тесты FIA. Размещены заказы ещё на 6 тысяч деталей, подписаны контракты с десятками поставщиков, и уже вовсю работает отдел CFD.

При этом, разумеется, существуют разного рода сложности, в том числе связанные с тем, что специалисты команды базируются и в Великобритании, и в США. Причём в Америке разные департаменты находятся в разных штатах – в Индиане и Мичигане.

«Если говорить о задаче, которую нам предстоит решить, то сроки, к которым всё должно быть готово, передвинуть невозможно, – продолжил Лоудон. – Поэтому крайне необходимо наладить взаимодействие и коммуникацию между инженерами… Когда разные департаменты находятся в разных места, это всё усложняет…

Но все понимают, в чём наша миссия. Знаю, что должно быть сделано. Мы создали очень простую и горизонтальную структуру, разделив предприятие на 12 отделов. Все они обмениваются информацией друг с другом, и фактор географического положения совершенно не сказывается. Неважно, где именно находится тот или иной специалист. Пока всё получается. Насколько хорошо получается, выяснится, когда станет понятно, быстрая ли у нас машина».

Разумеется, всем хочется поскорее узнать, каким будет состав заводской команды концерна General Motors, но Лоудон лишь повторил, что пока этот вопрос не считается приоритетным.

«Пока ничего не решено, – заявил он. – Мы знаем, кто есть на рынке, хорошо понимаем, что нам нужно. Но мы всё ещё не достигли этой стадии. Новой команде в первый год выступлений в чемпионате очень поможет, если в её составе будут опытные люди».

По его словам, дискуссии на эту тему продолжаются, но они носят закрытый характер, а основная задача сейчас – создать правильную основу до того, как настанет момент для переговоров с гонщиками.

Источник