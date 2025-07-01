Легендарный тренер Майка Тайсона сделал прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Тедди Атлас

Легендарный тренер Тедди Атлас высказался о предстоящем бое за титул абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа.

«Дюбуа нашел себя. Это совсем другой зверь. Тот, кто думает, что это будет такой же бой, как первый, ошибается. Но я не могу ставить против Усика. Потому что его самая большая сила в том, что он всегда находит способ победить, всегда», – сказал Атлас.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua