В Токио начался «Фестиваль Формулы 1»

В преддверии Гран При Японии в Токио сегодня начался «Фестиваль Формулы 1», весьма яркое рекламное событие, цель которого – привлечь максимум внимания к предстоящей гонке в Сузуке.

Организован фестиваль Формулой 1 совместно с корпорацией Honda Motor, и всё происходит на территории обширного комплекса Roppongi Hills Arena.

Программа довольно обширная, в ней принимают участие гонщики и руководители команд чемпионата, а на нескольких концертных площадках выступают популярные японские артисты и музыкальные коллективы. Разумеется, подобные события не обходятся без демонстрации гоночной техники разных эпох, и в Токио можно увидеть машины Формулы 1 разных поколений вплоть до современных.

Отдельным пунктом программы значится впечатляющее световое и звуковое шоу, посвящённое автодрому в Сузуке, которое представит японский арт-проект Rhizomatiks.

Сегодня с японскими болельщиками уже пообщались Айо Комацу, руководитель команды Haas F1, и Аюму Иваса, которому доверено провести первую пятничную тренировку за рулём машины Visa RB.

В среду программа более обширная: утром на сцену фестиваля поднимутся Стефано Доменикали, президент Формулы 1, бывший гонщик Жан Алези, выполняющий обязанности посла Ф1, Лоран Мекис, руководитель команды Visa RB, и Петер Байер, её исполнительный директор.

Днём перед публикой выступят Логан Сарджент, гонщик Williams, и Джек Дуэн, резервный пилот Alpine F1. А вечером наступит очередь главных героев – гонщиков Red Bull Racing, Visa RB, а также Фредерика Вассёра, руководителя команды Ferrari.

Обещано, что непосредственно на фестивале будет организована продажа билетов на гонку в Сузуке, хотя лучшие места скорее всего уже давно распроданы.

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