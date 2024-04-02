Украинский боксер погиб на войне против россии от взрывной травмы

Валерий Родионов

На войне против рашистов погиб украинский боксер, кандидат в мастера спорта Валерий Родионов. Ему было 35 лет. Причина смерти – взрывная травма.

«Защищая Украину от российских захватчиков, погиб боксер Валерий Родионов. Родился он 19 декабря 1988 года в Севастополе. В школьные годы увлекся боксом и начал посещать спортивную школу «Спартак». За 8 лет упорных тренировок успел добыть в борьбе не одну победу в ринге, а 1 августа 2004 года получил звание кандидата в мастера спорта по боксу. Присвоили его за первое место на чемпионате Автономной Республики Крым.

В сентябре 2006 года Валерий поступает в Киевский Европейский университет, где учится по юридическому направлению. Но и о спорте не забывает, правда, сменяет боксерские перчатки на баскетбольный мяч. И на втором курсе вместе со своей командой выигрывает баскетбольный турнир среди факультетов университета.

Параллельно в 2008 году начинает обучение в Национальной академии обороны Украины. 8 ноября 2011 ему присваивают звание младший лейтенант, а в июне он получает диплом о получении полного высшего образования по специальности «Правоведение».

Свою профессиональную карьеру Валерий начинает с работы участковым инспектором милиции Дарницкого РУ ГУМВД в Киеве. Позже переводится в следственный отдел, становится старшим следователем и получает звание капитана.

С 11 сентября 2015 года по 1 февраля 2020 года был откомандирован в Генеральную прокуратуру, где его включили в состав межведомственной группы Департамента специальных расследований. Впоследствии на несколько месяцев получил распоряжение о работе в Государственном бюро расследований.

Начало полномасштабного вторжения Валерий вместе с семьей встретил в столице. В первые дни паники и последующие месяцы продолжал нести службу в полиции – патрулировал город и охранял его жителей. В декабре 2022 года попал в состав сводного полка нацполиции Украины «Сафари», а 17 февраля 2023 года стал заместителем командира Департамента полиции особого назначения Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины «Лють».

18 апреля 2023 года он увольняется из полиции и в июне присоединяется к рядам спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины «Артан». Участвовал во многих операциях, в том числе обороне о. Змеиный.

Он действительно был человеком, который, казалось, имел сверхчеловеческие возможности, но у войны нет жалости и каждый день забирает жизни лучших сыновей Украины.

15 марта 2024 во время выполнения боевого задания от взрывной травмы Валерий Родионов погиб.

24 марта Героя провели в последний путь в Киеве. Дома его до последнего ждали родители, сестра и любимая жена…», – говорится в сообщении Спортивного комитета Украины.

sport.ua