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Бокс

Украинский боксер погиб на войне против россии от взрывной травмы

Украинский боксер погиб на войне против россии от взрывной травмы

Валерий Родионов

На войне против рашистов погиб украинский боксер, кандидат в мастера спорта Валерий Родионов. Ему было 35 лет. Причина смерти – взрывная травма.

«Защищая Украину от российских захватчиков, погиб боксер Валерий Родионов. Родился он 19 декабря 1988 года в Севастополе. В школьные годы увлекся боксом и начал посещать спортивную школу «Спартак». За 8 лет упорных тренировок успел добыть в борьбе не одну победу в ринге, а 1 августа 2004 года получил звание кандидата в мастера спорта по боксу. Присвоили его за первое место на чемпионате Автономной Республики Крым.

В сентябре 2006 года Валерий поступает в Киевский Европейский университет, где учится по юридическому направлению. Но и о спорте не забывает, правда, сменяет боксерские перчатки на баскетбольный мяч. И на втором курсе вместе со своей командой выигрывает баскетбольный турнир среди факультетов университета.

Параллельно в 2008 году начинает обучение в Национальной академии обороны Украины. 8 ноября 2011 ему присваивают звание младший лейтенант, а в июне он получает диплом о получении полного высшего образования по специальности «Правоведение».

Свою профессиональную карьеру Валерий начинает с работы участковым инспектором милиции Дарницкого РУ ГУМВД в Киеве. Позже переводится в следственный отдел, становится старшим следователем и получает звание капитана.

С 11 сентября 2015 года по 1 февраля 2020 года был откомандирован в Генеральную прокуратуру, где его включили в состав межведомственной группы Департамента специальных расследований. Впоследствии на несколько месяцев получил распоряжение о работе в Государственном бюро расследований.

Начало полномасштабного вторжения Валерий вместе с семьей встретил в столице. В первые дни паники и последующие месяцы продолжал нести службу в полиции – патрулировал город и охранял его жителей. В декабре 2022 года попал в состав сводного полка нацполиции Украины «Сафари», а 17 февраля 2023 года стал заместителем командира Департамента полиции особого назначения Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины «Лють».

18 апреля 2023 года он увольняется из полиции и в июне присоединяется к рядам спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины «Артан». Участвовал во многих операциях, в том числе обороне о. Змеиный.

Он действительно был человеком, который, казалось, имел сверхчеловеческие возможности, но у войны нет жалости и каждый день забирает жизни лучших сыновей Украины.

15 марта 2024 во время выполнения боевого задания от взрывной травмы Валерий Родионов погиб.

24 марта Героя провели в последний путь в Киеве. Дома его до последнего ждали родители, сестра и любимая жена…», – говорится в сообщении Спортивного комитета Украины.

sport.ua

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