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Футбол

Энрике — о перерыве Барселоны перед поединком ЛЧ: Лучше играть матчи

Наставник ПСЖ высказался о предстоящих матч ЛЧ

Энрике - о перерыве Барселоны перед поединком ЛЧ: Лучше играть матчи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике прокомментировал перерыв "Барселоны" перед матчем Лиги чемпионов.

    "У "Барселоны" будет десять выходных, тогда как у нас есть матчи. В моей ситуации я считаю, что лучше сыграть эти поединки. Если бы у меня было десять выходных, мне также нужно было бы адаптироваться к таким обстоятельствам".

    Напомним, что матч ЛЧ "ПСЖ" — "Барселона" состоится 10 апреля. Начало — 22:00 по киевскому времени.

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