Энрике — о перерыве Барселоны перед поединком ЛЧ: Лучше играть матчи

Наставник ПСЖ высказался о предстоящих матч ЛЧ
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Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике прокомментировал перерыв "Барселоны" перед матчем Лиги чемпионов.
"У "Барселоны" будет десять выходных, тогда как у нас есть матчи. В моей ситуации я считаю, что лучше сыграть эти поединки. Если бы у меня было десять выходных, мне также нужно было бы адаптироваться к таким обстоятельствам".
Напомним, что матч ЛЧ "ПСЖ" — "Барселона" состоится 10 апреля. Начало — 22:00 по киевскому времени.
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