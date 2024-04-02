Последней командой 38-летнего разыгрывающего был Кливленд

Разыгрывающий защитник Рэджон Рондо объявил о завершении карьеры в НБА. 38-летний баскетболист рассказал, что намерен больше времени проводить со своей семьей.

Рондо первую часть своей карьеры провел в Бостоне. Далее защитник выступал за Даллас, Сакраменто, Чикаго, Нью-Орлеан, Атланту, Лейкерс и Клипперс. Последним клубом Рэджона был Кливленд в 2022 году. Игрок не подписывал контракт с клубами в последних двух сезонах в НБА.

За свою карьеру Рондо провел 957 игр регулярного сезона, набирая в среднем 9,8 очка, 7,9 передачи, 4,5 подбора и 1,6 перехвата. Рэджон занимает 15-е место в списке лучших ассистентов НБА с 7584-мя передачами.

Рондо дважды становился чемпионом НБА — в 2008 году с Бостоном и в 2020 с Лейкерс. Разыгрывающий четыре раза принимал участие в Матче всех звезд, входил в символическую сборную НБА и команду защитников НБА.

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