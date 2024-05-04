Даллас победил Клипперс и выиграл серию в четвертьфинале Западной конференции НБА

В противостоянии Орландо и Кливленда пройдет седьмой матч

Даллас выиграл в шестом матче серии против Клипперс. Маверикс одержали четвертую победу и вышли в полуфинал плей-офф Западной конференции НБА.

В следующем раунде Даллас встретится с Оклахомой, которая без поражений прошла Нью-Орлеан. Первый матч серии запланирован на 8 мая.

Во втором поединке игрового дня Орландо победил Кливленд. Счет в серии стал равным — 3:3. Судьбя противостояния решится в седьмом матче, который пройдет в Кливленде 5 мая.

Орландо Мэджик — Кливленд Кавальерс — 103:96 (29:25, 24:24, 20:29, 30:18)

Счет в серии — 3:3

Даллас Маверикс — Лос-Анджелес Клипперс — 114:101 (34:26, 18:26, 35:20, 27:29)

Счет в серии — 4:2

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