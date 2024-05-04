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Футбол

Стали известны условия нового контракта Жоржиньо с Арсеналом

«Канониры» хотят продлить соглашение с игроком

Стали известны условия нового контракта Жоржиньо с Арсеналом

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Итальянский полузащитник Жоржиньо и “Арсенал” приближаются к продлению контракта. Об этом сообщает Николо Скира.

    Новое соглашение будет рассчитано до лета 2025 года. Также в нем будет включена опция продления еще на один сезон.

    Жоржиньо присоединился к "канонирам" в январе 2023 года. Тогда “Арсенал” заплатил “Челси” за трансфер 11,3 млн евро, а итальянец подписал 1,5-летний контракт с клубом.

    В текущем сезоне на счету полузащитника 35 матчей во всех турнирах, в которых он отличился одним голом и двумя ассистами. Однако только в 29% поединков АПЛ он появлялся в стартовом составе.

    www.ua-football.com

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