Гвардиола: Холанд чувствует себя некомфортно. Не хотим терять его на три недели или месяц

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Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил замену нападающего "горожан" Эрлинга Холанда после первого тайма товарищеского матча с "Барселоной" (2:2, 1:4 по пен.).

"Эрлинг чувствует себя некомфортно. Мы не хотим рисковать. Но рано или поздно ему придется сделать следующий шаг в плане тренировок и сыгранных минут.

Сезон уже не за горами. У него есть недомогание, он мускулистый, мы не хотим рисковать и терять его на три недели или месяц. Это было бы проблемой", – цитирует испанца пресс-служба АПЛ.