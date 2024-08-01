Connect with us
Футбол

Гвардиола: Холанд чувствует себя некомфортно. Не хотим терять его на три недели или месяц

Есть опасения

Гвардиола: Холанд чувствует себя некомфортно. Не хотим терять его на три недели или месяц

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил замену нападающего "горожан" Эрлинга Холанда после первого тайма товарищеского матча с "Барселоной" (2:2, 1:4 по пен.).

    "Эрлинг чувствует себя некомфортно. Мы не хотим рисковать. Но рано или поздно ему придется сделать следующий шаг в плане тренировок и сыгранных минут.

    Сезон уже не за горами. У него есть недомогание, он мускулистый, мы не хотим рисковать и терять его на три недели или месяц. Это было бы проблемой", – цитирует испанца пресс-служба АПЛ.

    Напомним, 10 августа "Манчестер Сити" проведёт первый поединок в сезоне в рамках Суперкубка Англии против "Манчестер Юнайтед".

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis