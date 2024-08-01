Гвардиола: Холанд чувствует себя некомфортно. Не хотим терять его на три недели или месяц

Есть опасения
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Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил замену нападающего "горожан" Эрлинга Холанда после первого тайма товарищеского матча с "Барселоной" (2:2, 1:4 по пен.).
"Эрлинг чувствует себя некомфортно. Мы не хотим рисковать. Но рано или поздно ему придется сделать следующий шаг в плане тренировок и сыгранных минут.
Сезон уже не за горами. У него есть недомогание, он мускулистый, мы не хотим рисковать и терять его на три недели или месяц. Это было бы проблемой", – цитирует испанца пресс-служба АПЛ.
Напомним, 10 августа "Манчестер Сити" проведёт первый поединок в сезоне в рамках Суперкубка Англии против "Манчестер Юнайтед".