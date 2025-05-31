Зайон Уильямсон обвиняется в изнасиловании, а также в физическом, моральном и финансовом насилии

Иск против форварда Пеликанс подала женщина, указав период обучения спортсмена в Дьюкском университете

Форвард Нью-Орлеана Зайон Уильямсон обвиняется в изнасиловании, а также сексуальном, физическом, моральном и финансовом насилии.

Иск против 24-летнего баскетболиста подала женщина, чье имя сохраняют в секретности. Ее отношения с Зайоном продолжались с 2018 по 2023 годы, во время обучения игрока в Дьюкском университете.

Женщина обвинила Уильямсона в двух случаях изнасилования в 2020 году, которые произошли в калифорнийском Беверли-Хиллз. В обоих случаях, по словам пострадавшей, спортсмен забирал на некоторое время ее телефон. Также женщина рассказала, что Уильямсон несколько раз душил ее так, что она теряла сознание и боялась за свою жизнь. Упоминаются случаи угроз спортсмена убить ее и членов ее семьи.

Женщина требует компенсации морального ущерба в размере от 18 до 50 миллионов долларов. Адвокаты Зайона отрицают обвинения, и называют их «попыткой эксплуатировать профессионального спортсмена, движимого финансовыми мотивами, а не какой-либо законной обидой».

Уильямсон выступает за Пеликанс с 2019 года. Дважды форварда включали на Матч всех звезд. Однако его карьера сопровождается травмами, из-за чего Зайон пропустил сезон-2021/22.

В нынешнем сезоне Уильямсом провел 30 игр за Пеликанс. В среднем Зайон набирал 24,6 очка, совершал 7,2 подбора и 5,3 ассиста. Нью-Орлеан занял предпоследнее место в Восточной конференции НБА.

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