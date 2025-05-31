Оскар Пиастри: Я очень рад, что стартую с поула!

Оскар Пиастри стартует в Гран При Испании с поула – австралиец в четвёртый раз в сезоне выиграл квалификацию. Гонщики McLaren заняли весь первый ряд, хотя Ландо Норрис проиграл напарнику больше двух десятых.

Оскар Пиастри (1-й): «Я очень доволен, в этот уик-энд пока всё идёт хорошо. Начался он не лучшим образом, у нас были некоторые сложности, но вчера вечером мы нашли способ немного повысить темп, и сегодня машина работает замечательно. И я тоже чувствовал, что способен проехать несколько хороших кругов.

Я благодарен нашей команде, ведь 12 месяцев назад на этой самой трассе мы выступили довольно неважно, но сейчас всё изменилось, и это отличный результат.

В решающей попытке я добился улучшений уже в 1-м повороте, но затем предстояло проехать пару секторов, где у меня весь день были сложности, и я не знаю, удалось ли их проехать быстрее, но пригодился задел, который я создал на первой половине круга.

Идеальным круг не назовёшь, но на этой трассе по ходу квалификационной попытаке шины начинают заметно сдавать, поэтому проехать такой круг здесь довольно сложно.

Завтрашняя гонка обещает быть интересной в плане тактики, так что я очень рад, что стартую с поула. Конечно, здесь очень длинный разгон в сторону 1-го поворота, поэтому надо постараться хорошо стартовать, но сейчас я горжусь той работой, которую мы проделали сегодня. Надеюсь, мы получим удовольствие и в воскресенье!»

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