В Италии изменили квоту на иностранцев. Зацепили и украинцев

ХК Фасса. Андрей Михнов в атаке

Во втором по рейтингу дивизионе чемпионата Италии (IHL), где в прошлом сезоне выступало два десятка украинских хоккеистов, с сезона-2025/26 изменили квоту на легионеров.

Как стало известно Sport.ua, итальянская Федерация хоккея увеличила лимит на иностранцев с двух до трех игроков, но при этом сократила квоту для украинцев до одного хоккеиста, которые не будут считаться в чемпионате легионерами. То есть, в теории в новом сезоне каждая из 13-ти команд лиги сможет заявить в состав четырех иностранцев по формуле «1+3»: одного украинца вне лимита и еще троих иностранных исполнителя, которые также могут быть украинцами.

Напомним, что в прошлом сезоне работала система «2+2», когда клуб IHL имел право заявить два украинских игрока плюс столько же иностранцев.

Добавим, что в феврале 2026 года в Италии состоятся зимние Олимпийские игры.

sport.ua