По одному голкиперу открыты для предложений. Журналист рассказал о приоритете вратарей для Барселоны

Журналист рассказал о приоритете вратарей для "Барселоны".
Испанский клуб хочет подписать вратаря "Эспаньола" Хоана Гарсию. Это приоритет для победителя Ла Лиги.
""Барселона" и Лапорта/Деку с оптимизмом смотрят на возможность завершения сделки, несмотря на сохраняющиеся проблемы с регистрацией", – сообщил Плеттенберг.
Тер Штеген уведомлён о покупке, но хочет остаться в клубе. Вратарь не рассматривает предложений от других клубов. "Барселона", в случае поступления таковых, рассмотрит их.
"Если приедет Гарсия, возможно, будет открытая борьба за первое место", – написал журналист Sky Sports Germany.
Войцеху Щенсны предложат продлить контракт с клубом.
TransferMarkt оценивает Гарсию в 20 млн евро.