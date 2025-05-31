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Футбол

По одному голкиперу открыты для предложений. Журналист рассказал о приоритете вратарей для Барселоны

По одному голкиперу открыты для предложений. Журналист рассказал о приоритете вратарей для Барселоны

    • Журналист рассказал о приоритете вратарей для "Барселоны".

    Испанский клуб хочет подписать вратаря "Эспаньола" Хоана Гарсию. Это приоритет для победителя Ла Лиги.

    ""Барселона" и Лапорта/Деку с оптимизмом смотрят на возможность завершения сделки, несмотря на сохраняющиеся проблемы с регистрацией", – сообщил Плеттенберг.

    Тер Штеген уведомлён о покупке, но хочет остаться в клубе. Вратарь не рассматривает предложений от других клубов. "Барселона", в случае поступления таковых, рассмотрит их.

    "Если приедет Гарсия, возможно, будет открытая борьба за первое место", – написал журналист Sky Sports Germany.

    Войцеху Щенсны предложат продлить контракт с клубом.

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    • TransferMarkt оценивает Гарсию в 20 млн евро.

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