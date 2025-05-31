Ф2: Ричард Ферсхор одержал яркую победу в спринте

Алекс Данн, гонщик молодёжной программы McLaren, выступающий в Формуле 2 за команду Rodin Motorsport, уже второй уик-энд подряд привлекает к себе повышенное внимание, но по весьма неприятным поводам.
В прошлое воскресенье в Монако его действия на старте стали причиной массового завала, в результате которого из гонки выбыли сразу семь машин. А началось всё с того, что он столкнулся с Виктором Мартеном, стартовавшим явно лучше ирландца и имевшим полное право на оптимальную траекторию в первом повороте.
За это Данн получил штраф в виде потери 10 позиций на старте субботнего спринта в Барселоне. Но дело в том, что вчера он умудрился врезаться в машину всё того же Мартена на пит-лейн каталонского автодрома, за что стюарды выписали ему ещё один штраф, и в итоге потеряет 16 позиций (т.е. у него отняли ещё по три позиции в спринте и в основной гонке уик-
энда), а также получил в совокупности пять штрафных баллов к гоночной лицензии.
«Думаю, он вполне заслуживает такого наказания, – прокомментировал Мартен, вчера отработавший за рулём машины Williams первую тренировку испанского уик-энда. – Я рад, что в FIA приняли такое решение, ведь в противном случае он просто продолжит делать то, что делает не первый уик-энд подряд».
С поула в спринте стартовал Леонардо Форнароли, но уже в первые секунды гонки в лидеры вырвался Люк Браунинг, лидер личного зачёта, начинавший гонку с 3-й позиции. Итальянского гонщика Invicta также опередил Джек Кроуфорд, при этом Форнароли уже пытался теснить Джошуа Дюрксен.
Виктор Мартен на 3-м круге оказался за пределами трассы, потеряв несколько позиций, хотя стартовал он только 14-м после неудачной квалификации. А теперь вообще ехал 19-м.
К 4-му кругу Кроуфорд настиг Браунинга, атаковал, и тот ничего не мог противопоставить натиску американского гонщика DAMS, поэтому лидер гонки сменился: Джек провёл красивый обгон в 5-м повороте.
Вся лидирующая группа держалась довольно плотно, интервалы между машинами не превышали 0,7 секунды, но поскольку все ехали в «поезде DRS», то удачный обгон, который позволил Джеку Кроуфорду выйти в лидеры, пока оставался практически единственным. Разве что Мартен смог несколько улучшить своё положение, опередив дебютанта Кена Шилдса и Амори Кордила – после десяти кругов Виктор ехал 17-м.
Круг за кругом порядок в пелотоне не менялся, но когда позади было около половины дистанции, произошло два события. Во-первых, Дюрксен, ехавший четвёртым, неожиданно замедлился и свернул на пит-лейн. Возникли некие технические проблемы, из-за которых парагвайский гонщик не сразу смог вернуться на трассу и в итоге потерял четыре круга.
На том же 14-м круге Ричард Версхор атаковал Арвида Линдблада, пытаясь отобрать у соперника 8-ю позицию, и ему это удалось, однако между машинами произошёл контакт, и британца развернуло. Стюарды заинтересовались этим эпизодом, тем более что Линдблад откатился в самый конец пелотона. Ферсхор начал оправдываться по радио, что Арвид сам виноват, поскольку смещался на торможении.
На 18-м круге появились жёлтые флаги, и выехал автомобиль безопасности, поскольку столкнулись Себастьян Монтойя и Габриэле Мини, напарники по команде Prema. Обе машины остановились на обочине, но колумбиец смог продолжить движение, а розовая машина Мини осталась стоять на обочине.
Дело в том, что Габриэль пытался опередить напарника в конце прямой перед 1-м поворотом, но Себастьян не уступил, оставался на траектории, которую считал своей, и это привело к жёсткому контакту.
Пока сейфти-кар был на трассе, несколько гонщиков, в том числе Ферсхор и Данн, моментально сориентировались и отправились в боксы за свежей резиной – как показало дальнейшее развитие событий, это было очень правильное решение.
За пять кругов до финиша дали рестарт. Кроуфорд сохранил лидерство, как и вся первая пятёрка, а вот Ферсхор и Дино Беганович затеяли интересный спор за позицию, но Ричард, ехавший на новых шинах, действовал максимально решительно, поэтому опередил не только его.
Ему удался невероятный прорыв: всего за пару кругов он по очереди обогнал Пепе Марти, Романа Станека, Ритому Миату, Куша Майни, Форнароли и Браунинга, поднявшись на вторую позицию, а на 24-м круге опередил и Кроуфорда и вышел в лидеры! Стартовал он с шестой позиции, но из-за сбоя в работе сцепления плохо тронулся с места и откатился назад. Но всё-таки идеально воспользовался удачным стечением обстоятельств, смог пробиться вперёд и победить!
Вторым финишировал Алекс Данн, который вообще стартовал 19-м после всех штрафов, что не помешало ему подняться на подиум. Третье место занял Рафаэль Виллагомес, впервые добравшись до тройки призёров в своём дебютном сезона в Формуле 2.
После короткой субботней гонки картина в личном зачёте несколько изменилась: в лидеры вернулся Данн, но он опережает Браунинга лишь на четыре очка, а вот Ферсхор поднялся на третье место, опередив Форнароли. Впрочем, если основная гонка испанского уик-энда пройдёт так же весело, как концовка сегодняшнего спринта, то расстановка сил вновь изменится. Хотя она может измениться уже сегодня, потому что победителя гонки вызвали к стюардам за коллизию с Линдбладом, и ещё неизвестно, чем закончится разбирательство.
Результаты спринта
|Пилот
|Команда
|Разница
|1. Р.Ферсхор
|MP Motorsport
|42’00.288
|2. А.Данн
|Rodin Motorsport
|+0.380
|3. Р.Виллагомес
|Van Amersfoort Racing
|+8.334
|4. Д.Кроуфорд
|DAMS
|+11.473
|5. С.Монтойя
|Prema
|+11.619
|6. В.Мартен
|ART Grand Prix
|+12.504
|7. Л.Браунинг
|Hitech
|+13.365
|8. Л.Форнароли
|Invicta Racing
|+14.071
|9. А.Линдблад
|Campos Racing
|+14.325
|10. С.Мегетуниф
|Trident
|+16.494
|11. А.Кордил
|Rodin Motorsport
|+16.610
|12. К.Шилдс
|AIX Racing
|+19.516
|13. Р.Миата
|ART Grand Prix
|+20.245
|14. Х.Марти
|Campos Racing
|+21.358
|15. Д.Беганович
|Hitech
|+23.006
|16. К.Майни
|DAMS
|+23.818
|17. Р.Станек
|Invicta Racing
|+24.161
|18. О.Гёте
|MP Motorsport
|+24.763
|19. М.Эстерсон
|Trident
|+1 круг
|20. Д.Дюрксен
|AIX Racing
|сход
|21. Г.Мини
|Prema
|сход
|22. Д.Беннетт
|Van Amersfoort Racing
|сход