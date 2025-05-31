Ф2: Ричард Ферсхор одержал яркую победу в спринте

Алекс Данн, гонщик молодёжной программы McLaren, выступающий в Формуле 2 за команду Rodin Motorsport, уже второй уик-энд подряд привлекает к себе повышенное внимание, но по весьма неприятным поводам.

В прошлое воскресенье в Монако его действия на старте стали причиной массового завала, в результате которого из гонки выбыли сразу семь машин. А началось всё с того, что он столкнулся с Виктором Мартеном, стартовавшим явно лучше ирландца и имевшим полное право на оптимальную траекторию в первом повороте.

За это Данн получил штраф в виде потери 10 позиций на старте субботнего спринта в Барселоне. Но дело в том, что вчера он умудрился врезаться в машину всё того же Мартена на пит-лейн каталонского автодрома, за что стюарды выписали ему ещё один штраф, и в итоге потеряет 16 позиций (т.е. у него отняли ещё по три позиции в спринте и в основной гонке уик-

энда), а также получил в совокупности пять штрафных баллов к гоночной лицензии.

«Думаю, он вполне заслуживает такого наказания, – прокомментировал Мартен, вчера отработавший за рулём машины Williams первую тренировку испанского уик-энда. – Я рад, что в FIA приняли такое решение, ведь в противном случае он просто продолжит делать то, что делает не первый уик-энд подряд».

С поула в спринте стартовал Леонардо Форнароли, но уже в первые секунды гонки в лидеры вырвался Люк Браунинг, лидер личного зачёта, начинавший гонку с 3-й позиции. Итальянского гонщика Invicta также опередил Джек Кроуфорд, при этом Форнароли уже пытался теснить Джошуа Дюрксен.

Виктор Мартен на 3-м круге оказался за пределами трассы, потеряв несколько позиций, хотя стартовал он только 14-м после неудачной квалификации. А теперь вообще ехал 19-м.

К 4-му кругу Кроуфорд настиг Браунинга, атаковал, и тот ничего не мог противопоставить натиску американского гонщика DAMS, поэтому лидер гонки сменился: Джек провёл красивый обгон в 5-м повороте.

Вся лидирующая группа держалась довольно плотно, интервалы между машинами не превышали 0,7 секунды, но поскольку все ехали в «поезде DRS», то удачный обгон, который позволил Джеку Кроуфорду выйти в лидеры, пока оставался практически единственным. Разве что Мартен смог несколько улучшить своё положение, опередив дебютанта Кена Шилдса и Амори Кордила – после десяти кругов Виктор ехал 17-м.

Круг за кругом порядок в пелотоне не менялся, но когда позади было около половины дистанции, произошло два события. Во-первых, Дюрксен, ехавший четвёртым, неожиданно замедлился и свернул на пит-лейн. Возникли некие технические проблемы, из-за которых парагвайский гонщик не сразу смог вернуться на трассу и в итоге потерял четыре круга.

На том же 14-м круге Ричард Версхор атаковал Арвида Линдблада, пытаясь отобрать у соперника 8-ю позицию, и ему это удалось, однако между машинами произошёл контакт, и британца развернуло. Стюарды заинтересовались этим эпизодом, тем более что Линдблад откатился в самый конец пелотона. Ферсхор начал оправдываться по радио, что Арвид сам виноват, поскольку смещался на торможении.

На 18-м круге появились жёлтые флаги, и выехал автомобиль безопасности, поскольку столкнулись Себастьян Монтойя и Габриэле Мини, напарники по команде Prema. Обе машины остановились на обочине, но колумбиец смог продолжить движение, а розовая машина Мини осталась стоять на обочине.

Дело в том, что Габриэль пытался опередить напарника в конце прямой перед 1-м поворотом, но Себастьян не уступил, оставался на траектории, которую считал своей, и это привело к жёсткому контакту.

Пока сейфти-кар был на трассе, несколько гонщиков, в том числе Ферсхор и Данн, моментально сориентировались и отправились в боксы за свежей резиной – как показало дальнейшее развитие событий, это было очень правильное решение.

За пять кругов до финиша дали рестарт. Кроуфорд сохранил лидерство, как и вся первая пятёрка, а вот Ферсхор и Дино Беганович затеяли интересный спор за позицию, но Ричард, ехавший на новых шинах, действовал максимально решительно, поэтому опередил не только его.

Ему удался невероятный прорыв: всего за пару кругов он по очереди обогнал Пепе Марти, Романа Станека, Ритому Миату, Куша Майни, Форнароли и Браунинга, поднявшись на вторую позицию, а на 24-м круге опередил и Кроуфорда и вышел в лидеры! Стартовал он с шестой позиции, но из-за сбоя в работе сцепления плохо тронулся с места и откатился назад. Но всё-таки идеально воспользовался удачным стечением обстоятельств, смог пробиться вперёд и победить!

Вторым финишировал Алекс Данн, который вообще стартовал 19-м после всех штрафов, что не помешало ему подняться на подиум. Третье место занял Рафаэль Виллагомес, впервые добравшись до тройки призёров в своём дебютном сезона в Формуле 2.

После короткой субботней гонки картина в личном зачёте несколько изменилась: в лидеры вернулся Данн, но он опережает Браунинга лишь на четыре очка, а вот Ферсхор поднялся на третье место, опередив Форнароли. Впрочем, если основная гонка испанского уик-энда пройдёт так же весело, как концовка сегодняшнего спринта, то расстановка сил вновь изменится. Хотя она может измениться уже сегодня, потому что победителя гонки вызвали к стюардам за коллизию с Линдбладом, и ещё неизвестно, чем закончится разбирательство.

Результаты спринта

Пилот Команда Разница 1. Р.Ферсхор MP Motorsport 42’00.288 2. А.Данн Rodin Motorsport +0.380 3. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing +8.334 4. Д.Кроуфорд DAMS +11.473 5. С.Монтойя Prema +11.619 6. В.Мартен ART Grand Prix +12.504 7. Л.Браунинг Hitech +13.365 8. Л.Форнароли Invicta Racing +14.071 9. А.Линдблад Campos Racing +14.325 10. С.Мегетуниф Trident +16.494 11. А.Кордил Rodin Motorsport +16.610 12. К.Шилдс AIX Racing +19.516 13. Р.Миата ART Grand Prix +20.245 14. Х.Марти Campos Racing +21.358 15. Д.Беганович Hitech +23.006 16. К.Майни DAMS +23.818 17. Р.Станек Invicta Racing +24.161 18. О.Гёте MP Motorsport +24.763 19. М.Эстерсон Trident +1 круг 20. Д.Дюрксен AIX Racing сход 21. Г.Мини Prema сход 22. Д.Беннетт Van Amersfoort Racing сход

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