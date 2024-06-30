Формула E: Да Кошта выиграл третью гонку подряд

Первая гонка американского уик-энда Формулы E была весьма яркой, и её неожиданная концовка кого-то из болельщиков порадовала, кого-то расстроила, и всё это обещало, что и в воскресенье будет интересно.

Но события, заслуживающие внимания, происходили на автодроме в Портленде ещё до старта второй гонки. Например, за руль гоночного электромобиля третьего поколения (GEN3) впервые села Джейми Чэдвик. Трёхкратная чемпионка женской W Series уже второй сезон выступает в американской серии Indy NXT наравне с мужчинами и недавно одержала свою первую победу.

А ещё британская гонщица на электромобиле Porsche Taycan с ветерком прокатила по трассе Майкла Андретти, владельца команды Andretti Global, машину которой она пилотирует в заокеанской молодёжной серии. Говорят, это произвело сильное впечатление на бывшего гонщика IndyCar и Формулы 1, а ныне одного из самых успешных бизнесменов в мире автоспорта.

«За рулём электромобиля GEN3 я получила по-настоящему интересный опыт, – рассказала Джейми. – Здорово было почувствовать мощь силовой установки, работающей от аккумуляторов, но прокатиться на Porsche Taycan тоже было очень интересно, ведь Майкл знает эту трассу лучше кого бы то ни было».

В воскресенье Жан-Эрик Вернь выиграл квалификацию, установив рекорд Формулы E по числу завоёванных поулов: на счету французского гонщика DS Penske их теперь 17.

В субботу он стартовал с далёкой 18-й позиции, но это не помешало ему подняться на подиум. Комментируя сегодняшнее достижение, Жан-Эрик сказал, что его вчерашний результат лишь подтверждает, что старт с поула на этой трассе ничего не решает. Но, разумеется, пообещал, что постарается удержаться в первых рядах.

Надо полагать, Вернь не случайно был несколько сдержан в прогнозах и не говорил о претензиях на победу. Позади него стартовали очень сильные соперники: победитель вчерашней гонки Антониу Феликс да Кошта на Porsche, Сэм Бёрд, опытнейший профессионал, выступающий за McLaren, и Робин Фряйнс, очень быстрый пилот Envision. Да и характер вчерашней гонки лишний раз подтвердил, что выиграть в Портленде может любой – если повезёт, конечно.

Лидер личного зачёта Ник Кэссиди, который вчера по собственной ошибке упустил верную победу, начинал гонку шестым, а его главный соперник, Паскаль Верляйн, седьмым. Ещё один претендент на титул, Митч Эванс, стартовал только 11-м.

Стартовал Вернь неплохо, но да Кошта всё-таки лучше и к 1-му повороту вышел в лидеры, но не особо дорожил этой позицией, потому что уже к следующему кругу уступил её Джейку Хьюзу, напарнику Бёрда по McLaren.

К 3-му кругу Верляйн поднялся на 5-ю позицию, а в лидеры вернулся Вернь, но лишь потому, что многие гонщики лидирующей группы решили активировать режим повышенной мощности Attack Mode, для чего съехали с траектории. После этого вновь недолго лидировал Хьюз, но к 5-й кругу вперёд вновь вышел Вернь.

В этот момент стало понятно, что на машине Верляйна уже нет переднего крыла, однако гонщик Porsche, занимавший вторую строчку личного зачёта, не торопился ехать в боксы, а оставался на трассе, хотя и потерял немало позиций.

По идее, это было на руку Кэссиди, который на этой стадии гонки тоже был далеко за пределами первой десятки. На повторе было видно, что крыло Верляйн сломал, когда между его Porsche и Mahindra Эдоардо Мортары произошёл жёсткий контакт.

На какое-то время в лидеры вышел Себастьен Буэми, но вскоре отправился на штрафной проезд по пит-лейн, поскольку его команда нарушила какие-то нормы технического регламента.

Когда позади осталась первая половина дистанции, Сэм Бёрд сошёл с дистанции по специфической причине: его электромобиль McLaren получил повреждения из-за того, что под него попало переднее крыло, отвалившееся от машины Верляйна.

При этом Паскаль не просто продолжал движение, хотя на его машине не было переднего крыла, но уже поднялся на 3-ю позицию, а затем и на вторую!

На 14-м круге в глубине пелотона произошёл некий инцидент в соответствии с «эффектом домино», когда столкнулись несколько ехавших друг за другом машин, но Нику Кэссиди после этого пришлось ехать в боксы на замену носового обтекателя, из-за чего он в очередной раз откатился на далёкую 17-ю позицию.

На 18-м из 26 кругов лидировал да Кошта, но его опередил Фряйнс, за ними ехал Верляйн, 4-ю позицию удерживал Вернь, а на 5-ю пробился Эванс. И тут на трассу выехал электромобиль безопасности. Причина простая: асфальт был обильно усыпан обломками карбона, и дирекция гонки решила привести трассу в порядок.

На 20-м круге был дан рестарт, да Кошта почти сразу опередил Фряйнса, а на третью позицию, обогнав несколько машин, поднялся Эванс. Верляйн же преспокойно ехал 4-м на Porsche без переднего крыла, и это, конечно, было несколько удивительно.

На 24-м круге Эванс опередил Фряйнса, хотя было видно, что на машине Митча тоже повреждено переднее крыло. Через круг Робин вернул себе 2-ю позицию, после чего попытался догнать да Кошту, подобравшись к нему буквально вплотную.

Но Антониу на последнем круге прибавил ровно столько, сколько надо, и первым пересёк линию финиша второй гонки американского уик-энда. Это была уже его третья победа подряд: в конце мая чемпион Формулы E 2020 года выиграл гонку в Шанхае, а в Портленде на высшую ступень подиума никто, кроме него, не поднимался.

Робин Фряйнс проиграл ему всего 0,33 секунды, а третье место занял Митч Эванс, заметно упрочив свои позиции в личном зачёта: он сравнялся по очкам с Верляйном (у обоих по 155), но у новозеландского гонщика Jaguar на один подиум больше. Паскаль финишировал 4-м, Жан-Эрик Вернь – пятым.

После сегодняшней победы на 4-ю строчку в чемпионате поднялся да Кошта, у которого теперь четыре победы, однако в начале сезона ему не везло, ведь если бы не это, то Антониу сейчас вполне бы мог быть лидером чемпионата.

Впрочем, тем интереснее будет следить за событиями лондонского финала сезона, который пройдёт в Лондоне 20-21 июля.

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