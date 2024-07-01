Истборн (ATP 250). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

Результаты жеребьевки турнира ATP 250 в Истборне
Истборн, Великобритания • 23-29 июня • трава • €812,235
Действующий чемпион: Франсиско Серундоло (Аргентина)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
• Мужской теннисный турнир, проходящий в Истборне был основан в 2009 году и относится к категории АТР 250. Матчи проходят на открытых травяных кортах Devonshire Park Lawn Tennis Club.
• Игры основной сетки стартуют в понедельник 24 июня. Финальные матч в одиночном и парном разрядах состоятся в субботу 29 июня.
• Официальный мяч турнира — Slazenger Wimbledon.
• В прошлом году чемпионом турнира стал аргентинец Франсиско Серундоло. Титул в парном разряде выиграли Никола Мектич/Мате Павич (Хорватия).
• Два теннисиста побеждали на турнире в Истборне более одного раза: испанец Фелисиано Лопес (2013-2014) и американец Тэйлор Фритц (2019, 2022).
• Из чемпионов прошлых лет в этом сезоне в Истборне сыграют: Франсиско Серундоло (2023) и Тэйлор Фритц (2019, 2022),
Одиночный разряд
Wild Card от организаторов получили:
Лиам Броди (Великобритания)
Джейкоб Фернли (Великобритания)
Билли Харрис (Великобритания)
ТОП-8 сеяных и их соперники во втором круге:
1. Тэйлор Фритц (США) — BYE
2. Томми Пол (США) — BYE
3. Александр Бублик (Казахстан) — BYE
4. Себастиан Баэс (Аргентина) — BYE
5. Франсиско Серундоло (Аргентина) — Маркос Гирон (США)
6. Мариано Навоне (Аргентина) — Кей Нишикори (Япония, PR)
7. Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — «квалифаер»
8. Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Лоренцо Сонего (Италия)
Очки и призовые:
R1: 0 очков / €7 940
R2: 25 очков / €12 990
QF: 50 очков / €22 370
SF: 100 очков / €38 610
FR: 165 очков / €65 660
W: 250 очков / €112 555
Парный разряд
Чарльз Брум/Артур Фери (Великобритания)
Лиам Броди/Билли Харрис (Великобритания)
ТОП-4 сеяных и их соперники в первом круге:
1. Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания) — Макс Перселл/Эмил Руусувуори (Австралия/Финляндия)
2. Марсело Аревало/Мате Павич (Сальвадор/Хорватия) — Франсиско Серундоло/Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)
3. Мэттью Эбден/Джон Пеерс (Австралия) — Николя Маю/Скандер Мансури (Франция/Тунис)
4. Нил Скупски/Майкл Венус (Великобритания/Новая Зеландия) — Рафаэль Матос/Марсело Мелло (Бразилия)
Очки и призовые:
R1: 0 очков / €4 040
QF: 45 очков / €6 860
SF: 90 очков / €12 270
FR: 150 очков / €20 930
W: 250 очков / €39 110