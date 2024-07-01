Истборн (ATP 250). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

Результаты жеребьевки турнира ATP 250 в Истборне

Истборн, Великобритания • 23-29 июня • трава • €812,235

Действующий чемпион: Франсиско Серундоло (Аргентина)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

• Мужской теннисный турнир, проходящий в Истборне был основан в 2009 году и относится к категории АТР 250. Матчи проходят на открытых травяных кортах Devonshire Park Lawn Tennis Club.

• Игры основной сетки стартуют в понедельник 24 июня. Финальные матч в одиночном и парном разрядах состоятся в субботу 29 июня.

• Официальный мяч турнира — Slazenger Wimbledon.

• В прошлом году чемпионом турнира стал аргентинец Франсиско Серундоло. Титул в парном разряде выиграли Никола Мектич/Мате Павич (Хорватия).

• Два теннисиста побеждали на турнире в Истборне более одного раза: испанец Фелисиано Лопес (2013-2014) и американец Тэйлор Фритц (2019, 2022).

• Из чемпионов прошлых лет в этом сезоне в Истборне сыграют: Франсиско Серундоло (2023) и Тэйлор Фритц (2019, 2022),

Одиночный разряд

Wild Card от организаторов получили:

Лиам Броди (Великобритания)

Джейкоб Фернли (Великобритания)

Билли Харрис (Великобритания)

ТОП-8 сеяных и их соперники во втором круге:

1. Тэйлор Фритц (США) — BYE

2. Томми Пол (США) — BYE

3. Александр Бублик (Казахстан) — BYE

4. Себастиан Баэс (Аргентина) — BYE

5. Франсиско Серундоло (Аргентина) — Маркос Гирон (США)

6. Мариано Навоне (Аргентина) — Кей Нишикори (Япония, PR)

7. Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — «квалифаер»

8. Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Лоренцо Сонего (Италия)

Очки и призовые:

R1: 0 очков / €7 940

R2: 25 очков / €12 990

QF: 50 очков / €22 370

SF: 100 очков / €38 610

FR: 165 очков / €65 660

W: 250 очков / €112 555

Парный разряд

Чарльз Брум/Артур Фери (Великобритания)

Лиам Броди/Билли Харрис (Великобритания)

ТОП-4 сеяных и их соперники в первом круге:

1. Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания) — Макс Перселл/Эмил Руусувуори (Австралия/Финляндия)

2. Марсело Аревало/Мате Павич (Сальвадор/Хорватия) — Франсиско Серундоло/Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)

3. Мэттью Эбден/Джон Пеерс (Австралия) — Николя Маю/Скандер Мансури (Франция/Тунис)

4. Нил Скупски/Майкл Венус (Великобритания/Новая Зеландия) — Рафаэль Матос/Марсело Мелло (Бразилия)

Очки и призовые:

R1: 0 очков / €4 040

QF: 45 очков / €6 860

SF: 90 очков / €12 270

FR: 150 очков / €20 930

W: 250 очков / €39 110

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