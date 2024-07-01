Переходим от 1/8-й ЕВРО к четвертьфиналам. Расписание футбола на 1 – 7 июля

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График топ-матчей
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Два главных летних футбольных турнира уверенно шагают от этапа к этапу. Казалось бы, только-только завершился групповой раунд ЕВРО, как на этой неделе мы уже увидим матчи четвертьфинала соревнования. Так же и Копа Америка – от баталий в группах скакнет сразу к ¼-й.
Понедельник, 1 июля
Мексика и Эквадор ведут борьбу за вторую строчку квартета B перед третьим туром Кубка Америки. Венесуэла может взять 9 из 9 очков, если переиграет явного аутсайдера, а именно сборную Ямайки.
Ну и ЕВРО, гвоздь программы. Говорят, Франция – явный фаворит матча с Бельгией, но это не значит, что команду Дешама ждет легкая прогулка, Де Брюйне и Лукаку способны попить крови. Также посмотрим, справятся ли Роналду и компания со Словенией. Вдруг будет сенсация?!
Вторник, 2 июля
Аналогичная ситуация и в группе C. Уругвай лидирует (6 очков), США и Панама пока выясняют, кто выйдет со второй строчки (по 3 пункта), а Боливия с разницей -7 и нулем баллов замыкает турнирную таблицу.
Способна ли Румыния на еще один фурор? Тем более, Нидерланды Кумана – не самый организованный и боеспособный коллектив на этом ЕВРО. Вот Австрия может похвастаться более отточенным командным построением. Турция со своим хаосом обречена?
Среда, 3 июля
Без чемпионата Европы, зато с Копой. Бразилия (4) и Колумбия (6) поборются за первую позицию в группе D, в то время как Коста-Рике (1) и Парагваю (0) уже особо ничего не нужно.
Четверг, 4 июля
ЕВРО взяло перерыв на два дня, а Копа – на один.
Пятница, 5 июля
На момент написания материала (вечер воскресенья) точно известно, что Аргентина вышла в четвертьфинал Копы и там уже ждет своего соперника. Также сформированы два матча ¼-й на чемпионате Европы, в одном из них хозяева турнира, немцы, сыграют с Испанией.
Суббота, 6 июля
Канада вырвалась в следующий этап Копы вслед за "альбиселесте". На ЕВРО скучная и прагматичная Англия Гарета Саутгейта встретится с яркой и интересной Швейцарией. Посмотрим, получится ли у Гарета проскочить дальше на этот раз.