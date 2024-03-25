Football Insider: вердикт за нарушение ФФП Манчестером Сити может быть вынесен до конца следующего сезона

Бесконечная финансовая сага с горожанами

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В феврале 2023 года действующим чемпионам лиги "Манчестер Сити" было выдвинуто 115 обвинений в нарушении правил финансового фэйр-плея в период с 2009 по 2018 год. По информации Football Insider, слушания должны начаться сразу после начала сезона 2024-25.

Горожане решительно оспаривают огромное количество обвинений против них, но окончательный вердикт может быть вынесен до конца следующего сезона. Существуют предположения, что команда Пепа Гвардиолы может даже вылететь из АПЛ, если ее признают виновной — потенциальное наказание, о котором недавно говорилось в отчете независимой комиссии по обвинениям "Ноттингем Форест".

Напомним, что в этом сезоне с "Эвертона" сначала сняли 10 очков, а уже после поданной апелляции вернули 4 из них. Также, весной этого года с "Ноттингема" сняли 4 очка. Все эти клубы обвиняются в нарушении правил ФФП.

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