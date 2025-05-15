Бывший президент Интера рассказал, каким подписанием он гордится больше всего

Экс-президент "Интера" Массимо Моратти поделился воспоминаниями о своей эпохе во главе миланского клуба и вспомнил несколько неожиданное имя, когда его спросили, каким подписанием он гордится больше всего.

"Андреа Пирло – пожалуй, самая большая гордость. Отчасти потому, что я лично занимался трансфером. Мы подписали контракт в лифте, потому что я сказал президенту "Брешии", что надо сделать все быстро", – рассказал Моратти.

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Однако именно Пирло, по его словам, стал и самым большим сожалением.

"Да, снова Пирло… Было ошибкой отпускать его, особенно в "Милан". Что-то вроде "обратного Чалханоглу", хотя турок ушел на правах свободного агента", – добавил Моратти.

Добавим, что в составе "Интера" Пирло успел провести 40 матчей и отдать 5 ассистов.

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