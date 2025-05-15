Эдмонтон Ойлерз повторил достижение Торонто Мэйпл Лифс 31-летней давности

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдмонтон Ойлерз

В пятом матче четвертьфинала Кубка Стэнли Эдмонтон Ойлерз на выезде в овертайме обыграл Вегас Голден Найтс со счетом 1:0 (4-1 в серии).

Эдмонтон Ойлерз стал первой канадской командой за 31 год, которая в двух сезонах подряд вышла в финал Конференции. До этого в последний раз это удавалось Торонто Мэйпл Лифс в 1993 и 1994 годах.

Для Эдмонтона Ойлерса это уже будет третий финал Конференции за четыре года. Соперником «нефтяников» будет победитель пары Виннипег Джетс – Даллас Старз.

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