Майами. Ангелина Калинина против Юлии Путинцевой в четвертом круге: превью матча

Украинская теннисистка Ангелина Калинина будет играть за выход в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Майами. Поединок против Юлии Путинцевой пройдет 25 марта вторым запуском на корте Butch Buchholz (ориентировочное начало в 18:30 по киевскому времени)

Дата рождения: 07/02/1997 (27 лет)

Место рождения: Новая Каховка, Украина

Рост: 180 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: —

Высший рейтинг WTA: 25 (22/05/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 25.03.2024): 351/200

Призовые за карьеру: $3,220,749

Дата рождения: 07/01/1995 (29 лет)

Место рождения: Москва, россия

Рост: 163 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 2 (2021 — Budapest; 2019 — Nürnberg)

Высший рейтинг WTA: 27 (06/02/2017)

Побед/Поражений за карьеру (на 25.03.2024): 403/312

Призовые за карьеру: $7,128,815

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H2H: 1-2

2022 | Истбурн (WTA 250) | Трава | R3 | Калинина 6:3, 2:6, 6:3

2021 | Будапешт (WTA 250) | Грунт | Финал | Путинцева 6:4, 6:0

2014 | Оспри (ITF) | Грунт | QR2 | Путинцева 4:6, 6:4, 10-6

Путь на турнире

Ангелина Калинина

R1: BYE

R2: Каролин Возняцки (Дания, №129) 5:7, 7:5, 6:4 — отыграла 1 матчбол

R3: Арина Соболенко (-, №2) 6:4, 1:6, 6:1

Юлия Путинцева

R1: Кристина Букша (Испания, №74) 6:2, 3:6, 6:4

R2: Людмила Самсонова (-, №15) 6:1, 4:6, 6:3

R3: Грет Миннен (Бельгия, №79) 6:2, 2:6, 6:4

История на турнире

Ангелина Калинина — 3/2 | Калинина третий играет на турнире в Майами. В 2022 году она дошла до четвертого круга.

Юлия Путинцева — 8/9 | Путинцева десятый раз играет на турнире в Майами. Ее лучший результат на этом турнире — четвертый круг в 2019 году.

Выступления на харде (на 25/03/2024):

Ангелина Калинина — 102/84 (7/8 в этом году)

Юлия Путинцева — 200/178 (13/8 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Ангелина Калинина — 5/8

Grand Slam — 0/1 | AO — R1

WTA 1000 — 1/3 | Доха — R2, Дубай — R1, Индиан-Уэллс — R2

WTA 500 — 1/3 | Брисбен — R2, Аделаида — R1, Абу-Даби — R2

WTA 250 — 3/1 | Остин — 1/2

Юлия Путинцева — 10/8

Grand Slam — 0/1 | AO — R1

WTA 1000 — 4/3 | Доха — QR1, Дубай — QRF, Индиан-Уэллс — R4

WTA 500 — 0/1 | Абу-Даби — QR1

WTA 250 — 6/3 | Окленд — R1, Хобарт — 1/4, Хуахин — 1/4

Последние 5 матчей:

Ангелина Калинина — В, В, П, П, В

Юлия Путинцева — В, В, В, П, В

Национальный фактор:

Ангелина Калинина — 5/3 | Калинина впервые сыграет с теннисисткой из Казахстана после прошлогоднего поражения от Елены Рыбакиной в финале турнира в Риме;

Юлия Путинцева — 22/13 | Путинцева выиграла три последних матча против теннисисток из Украины, два из которых в прошлом году — против Элины Свитолиной (Чарльстон) и Катерины Володько (Будапешт);

Ангелина Калинина проведет свой 133-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 66 побед (50%).

Юлия Путинцева проведет свой 437-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 220 побед (50%).

Ангелина Калинина проведет свой 42-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 23 победы (56%).

Юлия Путинцева проведет свой 111-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 49 побед (45%).

Ангелина Калинина шестой раз сыграет в 1/8 финала на турнире WTA 1000 и будет бороться за свой третий четвертьфинал на этом уровне (первый после Пекина-2023).

Юлия Путинцева восьмой раз сыграет в 1/8 финала на турнире WTA 1000 и будет бороться за свой третий четвертьфинал на этом уровне (первый после Торонто-2022).

Победительница этого матча получит $185,000 призовых и 215 рейтинговых очков. Проигравшая — $101,000 призовых и 120 рейтинговых очков.

Котировки букмекеров:

Компания Vbet оценивает шансы теннисисток на победу в матче практически на равных: Ангелина Калинина — 1,93, Юлия Путинцева — 1,99.

Похожие коэффициенты предлагают букмекеры Favbet. Победа Ангелины Калининой — 1,95, а победа Юлии Путинцевой — 2,04.

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btu.org.ua