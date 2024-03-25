Вингер исландцев не сыграет против Украины в финале плей-офф квалификации Евро-2024

Арнор Сигурдссон отправился в лазарет

Полузащитник сборной Исландии по футболу и английскому клубу «Блэкберн» Арнор Сигурдссон из-за травмы не поможет партнерам по сборной Исландии в финале плей-офф отбора на Евро-2024 против Украины.

Об этом сообщили в официальном Twitter Исландской ассоциации футбола.

24-летний игрок травмировался на 78-й минуте полуфинального матча квалификации со сборной Израиля (4:1) и был заменен. Повреждение у Сигурдссона оказалось серьезным.

Украина на пути к финалу квалификации вырвала победу над сборной Боснии и Герцеговины — 2:1. Матч Украина — Исландия состоится 26 марта в польском Вроцлаве на стадионе «Тарчинский Арена». Начало игры — 21:45 по киевскому времени.

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